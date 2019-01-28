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  3. Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö.'nün kullandığı 16 LMR 11 plakalı otomobil ile Bursa istikametine giden 41 RP 196 plakalı tır çarpıştı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö.'nün kullandığı 16 LMR 11 plakalı otomobil ile Bursa istikametine giden 41 RP 196 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar sürücünün imdadına yetişti. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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