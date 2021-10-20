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  3. Otomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü

Otomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü Ersin Arslan hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracın görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Otomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü

Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Refahiye ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. İlçeden Erzincan'a giden Ersin Arslan hakimiyetindeki 36 AN 336 plakalı otomobil, ilçe Mehmet A. idaresindeki 25 AF 333 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerine polis yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede otomobil sürücüsü Ersin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü Otomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
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