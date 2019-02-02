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  3. Otomobil inşaat boşluğuna düştü: 1 yaralı

Otomobil inşaat boşluğuna düştü: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobilin inşaat boşluğuna düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Otomobil inşaat boşluğuna düştü: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobilin inşaat boşluğuna düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Mehmet Serhat Ç. (18) idaresindeki 58 SH 675 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra inşaat boşluğuna düştü. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil inşaat boşluğuna düştü: 1 yaralı

Otomobil inşaat boşluğuna düştü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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