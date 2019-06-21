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  3. Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

Karabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek kalp masajıyla hayata döndürüldü (2)

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Karabük'te, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada, yaşamını yitirdiği belirtilen Melek Benli, götürüldüğü hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ameliyata alınan Benli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

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