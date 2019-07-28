Otomobil kaldırımdaki kadını ezdi

Hatay'da bir otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdi. Kazada kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosikletin önüne kırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 GS 823 plakalı otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Fevziye Yaşar'ı ezdi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fevziye Yaşar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İsmi açıklanmayan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü ise hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA