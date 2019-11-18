Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza, İzmir'in Bergama ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Bergama'dan Çanakkale yönüne seyir halinde olan Kemal Bozkurt yönetimindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, 31 yaşındaki Muammer A.'nın kullandığı 34 AJM 158 plakalı kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Bozkurt'un cansız bedenini içeriden çıkardı. Bozkurt'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.