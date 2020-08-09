Otomobil kanala devrildi! Yaralılar var

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 genç yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf Küçük Mert'in (19) kullandığı 57 AAC 155 plakalı otomobil, Panayır Alanı mevkisinde kontrolden çıkarak kurumuş su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü ile arkadaşı M.K. (16) araçtan çıkarılarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ters dönen otomobil, kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.