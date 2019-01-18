İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Adana'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Adana'da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emre K.'nin kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.