Otomobil kayganlaşan yolda takla attı: 2’si çocuk 5 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Karaş (35) yönetimindeki 78 BG 475 plakalı otomobil, Karabük'ten Yenice istikametine seyir halindeyken DDY Üst Geçit Köprüsü Balıkısık mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Binnaz Karaş (36), Şengül Karaş, Aleyna Karaş (13) ve Kerim Karaş (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA