Otomobil köprünün korkuluklarına çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Hakan Karataş idaresindeki 42 ADE 672 plakalı otomobil sürücüsü Göksu Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek korkuluklara çarptı.

Yaşanan kazada sürücü ile otomobilde bulunan Melahat, Altun Naz ve Elif Ecrin Karataş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA