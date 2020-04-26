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  3. Otomobil markete daldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil markete daldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil markete daldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta bir otomobil markete daldı, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. 58 ABL 272 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde bulunan markete daldı. Kazada yaralanan olmazken ismi belirlenemeyen sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görüldü. Polis kaçan sürücüyü ararken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA




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