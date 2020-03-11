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  3. Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ereğli Halkapınar Yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K idaresindeki 42 YZ 813 plakalı motosiklet ile G.D. idaresindeki 68 AJ 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.K. arkada oturan A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA




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