Otomobil, park halindeki otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı yönde giden tankere çarpan otomobil, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi girişinde meydana geldi. Hayrabolu yöne giden Ethem Demir (53) yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil, önündeki traktörü solladıktan sonra önünde giden Ahmet Çetin (34) yönetimindeki 59 EH 964 plakalı akaryakıt yüklü tankere çarptı. Çarpışmayla savrulan otomobil, yol kenarında park halinde duran Dilek Aydoğan'a ait 34 SY 8776 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada ,tanker sürücüsü Ahmet Çetin ile park halindeki otomobilde bulunan Bekir Çıkrıkçı (62) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza anı ise çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki otomobilde bulunan Fatih Aydoğan, Lüleburgaz'dan Manisa'ya gittiklerini ve kısa bir mola verdiklerini belirtti.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ethem Demir, "Hayrabolu istikametine gidiyordum. Önümde seyir halinde bir traktör vardı. Traktörün önünde de tanker vardı ama tanker traktörden görünmüyordu. Tanker birden dönünce kaza meydana geldi, çarpıştık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de anayola çıkan kavşakta zaman zaman kazaların meydana geldiğini belirterek, cep yapılarak önlem alınmasını istedi.

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DHA