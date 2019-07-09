Otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı!
Hatay Reyhanlı'da bir araçt patlama meydana gelmişti. Patlama ile ilgili 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 21 oldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi, patlamayla ilgisi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama meydan gelmiş ve araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü. Patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.
İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.
GÖZALTI SAYISI 21'E YÜKSELDİ
Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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