Otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı! Hatay Reyhanlı'da bir araçt patlama meydana gelmişti. Patlama ile ilgili 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 21 oldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi, patlamayla ilgisi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama meydan gelmiş ve araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü. Patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı. GÖZALTI SAYISI 21'E YÜKSELDİ Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Etiketler : otomobil, patlama, hatay, gözaltı, Reyhanlı



