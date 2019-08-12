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Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Osman Köyü istikametine gitmekte olan Şükran D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı.

Otomobil refüjde takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Osman Köyü istikametine gitmekte olan Şükran D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şükran D. yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri yaralıya Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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