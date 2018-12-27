Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüyü belirlenemeyen 01 ENT 77 plakalı otomobil yağışlı havada direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu konumdaki bir kişi itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkartıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleriyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA