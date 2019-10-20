Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daşçılar yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA