Otomobil sitenin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Feci kazada araçta bulunan iki kişi ağır yaralanırken, kalbi duran araç sürücüsüne orada bulunan bir vatandaş kalp masajıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza Ege Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 438 sokaktan yokuş aşağı doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 09 AAE 770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kavşaktan dönemeyip, kaldırıma çıktıktan sonra, 20 metrelik yükseklikten yolun karşısında bulunan bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi ağır şekilde yaralanırken, yaralıları araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı. Olay yerinde bulunan bir bayan vatandaş kazada ağır yaralanarak kalbi duran araç sürücüsüne ambulans gelinceye kadar kalp masajı uyguladı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki kişi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA