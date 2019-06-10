Otomobil sürücüsü kazada yaralandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun beton tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü Adem Akbal (34), ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolu üzerinde meydana geldi. Adem Akbal, yönetimindeki 35 TJD 67 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun beton tabela direğine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Adem Akbal'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Akbal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA