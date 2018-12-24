Otomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Fırat Aydın'ın "Askania" isimli köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, hayvanın yarasının olup, olmadığına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Köpeğinin sağ ön bacağı ile çenesinden yaralandığını ve veterinerde tedavi edildiğini belirten Aydın, "Sürücüden özür dilemesini, merak edip, bakmasını isterdik. Şikayette bulunduk, haber bekliyoruz'" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Fırat Aydın'ın şirketinde beslediği "Askania" isimli köpeğe çarptı. Köpek, aracın altından sürücünün geri manevra yapmasıyla çıkarak, kaldırıma doğru gitti. Otomobil sürücüsü ise köpeğin yarasının olup, olmadığına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fırat Aydın, bir süre sonra köpeğini sağ ön bacağından ve çenesinden yaralanmış buldu. Hayvanı hemen veterinere götüren Aydın, "Askania'yı kendisinin de çarpmak üzereyken bulduğunu söyledi. Köpeği sahiplenip, şirketinde baktığını anlatan Aydın, "'Askania'yı şirketimizde besliyoruz. Her sabah tuvaletini yapması için dışarı salıyoruz. Sokak arasında hızla gelen araç köpeğime çarpıyor. Biz çarpmasına kızmıyoruz. Kazalar ile insanlar ölebiliyor. Sadece aracından inip baksaydı, daha iyi olurdu. Köpeğimizin ayaklarında ve çene altında ciddi yaralar oldu. Büyük bir köpek olsa kesinlikle ölürdü. Küçük olmasından dolayı aracın altına kaldı. Biz bu sürücüden özür dilemesini, merak edip, bakmasını isterdik. Şikayette de bulunduk, sürücüden haber bekliyoruz'" diye konuştu.

'Askania'nın tedavisini sürdüren veteriner Naz Alıcı ise "''Askania" buraya geldiğinde sağ ön bacağı ve çenesinde ciddi yaralar vardı. Bu tür kazalarda iç kanama olma ihtimali yüksek. Bu yüzden tüm önlemlerimizi aldık. Ameliyatımızı gerçekleştirdik ve toplam 10 dikiş attık. Tedavi süreci devam ediyor. Hayati tehkilekesi yok, tamamen iyileşmesini bekliyoruz'" dedi.

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DHA