Otomobil sürücüsünün, motosikletliyi darbetmesi kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Ömer Feker (40), çarpıştığı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi. Otomobil sürücüsü olayın ardından kaçarken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Feker yönetimindeki 45 ZC 2282 plakalı motosiklet, iddiaya göre "U" dönüşü yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 UHP 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada otomobilinden inen sürücü ve Feker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü Feker'i darbetti. Sürücü daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feker, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA