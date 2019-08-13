Otomobil takla attı: 2'si çocuk 6 yaralı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobil, karşı şeritte takla attı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolu Gökkaya Mahallesi çıkışında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden Zeynep Köksal (48) yönetimindeki 16 N 2901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, karşı şeritte takla attı. Kazada sürücü Zeynep Köksal ile araçtaki Arzu (30), Tuğçe Nisa (4), Melih Efe (5) ve Ahmet Günaydın (51) ile Sueda Çeldir (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Arzu Günaydın ve Zeynel Köksal'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA