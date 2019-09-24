Otomobil taşıyan TIR devrildi, 5 araç zarar gördü
DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.
DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 araç zarar gördü.
Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Ünal yönetimindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Musa Ünal'ın yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 otomobil zarar gördü.
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DHA
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