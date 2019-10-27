Otomobil tutkunlarından ‘Cumhuriyet’ konvoyu

Karabük'te bir araya gelen otomobil tutkunları, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak ve Cumhuriyet'in 96. Yılı dolayısıyla konvoy yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toplanan 14 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan otomobil tutkunları Cumhuriyet Bayramı ve Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik için konvoy yaptı. Tarihi kent olan Safranbolu'dan yola çıkan konvoyun turu 100.Mahallesi'nde sona erdi.

Konvoyun amacının yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek vermek için olduğunu belirten Saf-Kar Mpower Garage Kulübü üyeleri "Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi." ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA