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Otomobil uçurumdan aşağı düştü! 5 kişi yaralandı
Otomobil uçurumdan aşağı düştü! 5 kişi yaralandı
Isparta-Burdur Dağ yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı yuvarlanırken kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
30 Kasım 2019 Cumartesi 09:11
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