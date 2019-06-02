Otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurum kenarında asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Van istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abuzer Yaman idaresindeki 65 BF 286 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesine 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile önce otomobil halatla bağlandı. Daha sonra ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü Abuzer Yaman ve eşi Rukiye Yaman araç içerisinden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karayolu trafiğe kapatılarak, çekici yardımıyla otomobil asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA