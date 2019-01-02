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  3. Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (27) çarptı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emine Şevval Aytemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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