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Otomobil, virajda takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdiği virajda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil, virajda takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdiği virajda kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara karayolu Ümitalan Mahallesi rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru giden Yusuf Demir (36) yönetimindeki 06 BEG 573 plakalı otomobil, yağışlı havada, girdiği virajda kontrolden çıkıp, taklalar attı. Kazada, sürücü Demir ile yanındaki arkadaşı Cihan Bardakçı (35) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA




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