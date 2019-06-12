Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

SİVAS'ta hareket halindeki bir otomobil, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana geldi. Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura rağmen bir grup vatandaşın satın aldıkları büyük şemsiye altında toplanarak olayı izlemesi dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, "Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldü" dedi.

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DHA