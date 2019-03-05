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  3. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü telef oldu

Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü telef oldu

Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü yaralandı, 3 at ise telef oldu.

Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü telef oldu

Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü yaralandı, 3 at ise telef oldu.

Kaza,Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesine 6 kilometre kala Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 33 E 4111 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at ise telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Telef olan atlar ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü telef oldu

Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü telef oldu

Kaynak: İHA

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