Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 63 KR 845 plakalı otomobil, jandarmanın aldığı istihbarat bilgisi üzerine Birecik-Gaziantep otoban gişelerinde durduruldu. Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, farklı bölgelere zulalanmış 30 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay sonrası araç sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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