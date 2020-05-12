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  3. Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajındaki kutuda 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil ele geçirildi.

Otomobilde 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajındaki kutuda 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA




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