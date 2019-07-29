Otomobilde bir anda alevler parladı, baba ile oğlu ölümden döndü

Tuzla'da bir sürücü, otomobilin benzin pompasını değiştirdiği sırada aracın içerisi bir anda alev aldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü ile çocuğu yaralanırken yeğeni de olayı yara almadan atlattı.

Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde, küçük yaştaki oğlu ve yeğeni ile birlikte aracıyla seyir halinde olan sürücü, aracın arıza yapmasıyla yol kenarında durdu. Aracın benzin pompasında arıza olduğunu fark eden sürücü, benzin pompasını değiştirirken iki çocuk da aracın dışında beklemeye başladı. O sırada aracın içerisi bir anda alev aldı. Aracın alev almasıyla sürücü ve aracın camından bakan çocuğunda küçük çaplı yanmalar meydana geldi. Araç dışında bekleyen yeğeni ise olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin parladığı araca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yaralanan baba ile oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA