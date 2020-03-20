İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı

Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yapılan rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, kimliği açıklanmayan sürücüyü de gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT