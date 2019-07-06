Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2)

3 GÜN ÖNCE "HAYAT YAŞAMAYA DEĞER" YAZMIŞ

Kozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Barış'ın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, "Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı" yazdığı görüldü.

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DHA