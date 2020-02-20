Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar

KONYA'nın Kulu ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine Kulu- Ankara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde önlem alan ekipler, sevkiyat yapıldığını belirlediği otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 1750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (23), H.S. (23) ve C.C. (26) gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA