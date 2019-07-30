Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek "Marco" ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içine gizlenen 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu Malek A. ve Fad İbrahim polis tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHA