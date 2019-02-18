Otomobildeki 5 büyükbaş, jandarmayı şaşırttı

BALIKESİR'de huzur uygulamasında durdurulan otomobilde kulak küpesiz 5 büyükbaş hayvanı gören jandarmalar şaşkınlık yaşadı. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 193 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Ekipler durdurdukları otomobilde kulak küpesiz 5 büyükbaşla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin 58 yol kontrol arama noktası, 492 umuma açık eğlence mekanları, 16 gar-istasyon-iskele ve 121 park-bahçe ve metruk binalarda yapılan uygulamasında 11 bin 482 kişi sorgulandı. GBT sorgulaması sırasında 1 açık cezaevi firarisi, 2'si kayıp olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 193 kişi yakalandı. Yakalanan bu kişilerden 5'i gözaltına alındı. 20 kişiye adli ve idari işlem ile 28 bin 134 lira adli ve idari para cezası uygulandı.

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DHA