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Otomobildeki 6 kilo esrara 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki 6 kilo esrara 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik Polisi arama yaptığı otomobilde gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 kilogram esrar buldu. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

DHA

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