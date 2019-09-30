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  3. Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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