Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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