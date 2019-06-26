Otomobilden gitar hırsızlığına tutuklama

GAZİANTEP'te, camını kırdığı park halindeki otomobildeki gitarı çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan İ.Y. tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin camını kıran kişi, arka koltukta bulunan 14 bin lira değerindeki gitarı çaldı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığın İ.Y. tarafından yapıldığını belirledi. Yürütülen soruşturmada polisler, çalınan gitarı bir müzik evine satmaya çalışan İ.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., "hırsızlık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA