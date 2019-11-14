Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Engin Erdoğan ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: DHA
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