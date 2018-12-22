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  3. Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi

Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu.

Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak yolda sürüklenmesi yürekleri burktu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü. Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi

Otomobile bağlanan köpek yolda sürüklendi

Kaynak: İHA

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