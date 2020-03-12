Otomobile çarpan kamyondaki gübre yola saçıldı, TEM'de araç kuyrukları oluştu

BOLU'da, TEM yolunda otomobile çarpan tavuk gübresi yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki gübre yola saçılırken, TEM'in Ankara yönünde araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Vedat Çetinkaya yönetimindeki 14 EA 477 plakalı tavuk gübresi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Murat Özen'in kullandığı 34 HU 0623 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilerek sürüklendi. Bu sırada kamyonda yüklü olan tavuk gübreleri yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, TEM yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler kazaya karışan araçların kaldırılması ve yola saçılan tavuk gübresini temizlemek için çalışma yaptı. Karayolları ekipleri, ortaya çıkan kötü koku nedeniyle yolu temizlerken zor anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA