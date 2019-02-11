Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)
Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
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