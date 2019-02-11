İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.