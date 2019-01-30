Otomobili çapraz ateşe tuttular: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de seyir halindeki otomobilde bulunan Galip Yıkılmaz (51) ile eşi Seyran Yıkılmaz (47), silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu 3 kişinin pusu kurarak pompalı tüfekle açtığı çarpraz ateş sonucu Galip Yıkılmaz yaşamını yitirirken, eşi ise ağır yaralandı.

Olay, bugün merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Otomobille seyir halinde bulunan Galip Yılmaz, iddiaya göre aynı köyden aralarında husumet bulunan Tayfun A., Taner A., Elvan A. tarafından tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran saldırganların pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu Galip Yıkılmaz ile otomobilde bulunan eşi Seyran Yıkılmaz çifti ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılmaz çifti sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Galip Yıkılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Seyran Yıkılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerinden Elvan A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA