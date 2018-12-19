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  3. Otomobili kadının üzerine sürdü, büyük tepki gördü

Otomobili kadının üzerine sürdü, büyük tepki gördü

ANKARA'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada...

Otomobili kadının üzerine sürdü, büyük tepki gördü

ANKARA'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen kadını metrelerce arabanın üzerinde götürdü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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