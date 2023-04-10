Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce ileri fırladı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk ve yanında bulunan yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce ileri fırladı!

Denizli'de otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk ve yanında bulunan yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 BE 707 plakalı otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yayada metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavisi süren yaylalardan 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yayanın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İHA

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