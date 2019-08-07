Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Feride öldü

SİİRT'te, geri manevra yapan otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Feride İlbaş hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Conkbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi T., iddiaya göre 13 DC 537 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada sokakta oyun oynayan Feride İlbaş'a çarptı. Çevredekilerin fark etmesiyle otomobil durdurulup, yaralanan Feride altından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Feride, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı. Küçük kızın cesedi otopsi izin morga konulurken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden minik kızın, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Siirt Belediye Başkan adayı olan Ali İlbaş'ın ağabeyinin torunu olduğu öğrenildi.

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DHA