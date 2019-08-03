Otomobilin çarptığı 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çameli-Fethiye kara yolu Bıçakçılar mevkisinde meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Dursun'a (84) Ömer E. yönetimindeki 20 E 0253 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin sevk edilen 112 Acil servis ambulans ile Dursun hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dursun hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza sonrası otomobil sürücüsü Ömer E., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA